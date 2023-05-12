Появились подробности крупного пожара на складе покрышек в Подмосковье

Едкий дым в ходе горения поднимался вверх на десятки метров.

В подмосковном Дзержинском уже несколько часов полыхает огромный склад старых автомобильных покрышек на предприятии по переработке отходов.

Густой, едкий и чрезвычайно опасный для здоровья людей дым периодически поднимается вверх на десятки метров. Его хорошо видно в юго-восточных районах Москвы.

К этой минуте, как сообщает МЧС, пожар удалось локализовать на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. Но перед этим огонь успел перекинуться на ближайшее здание — там загорелась крыша.

Сотрудники министерства бросили все силы на то, чтобы отстоять другие строения. Два вертолета уже почти полсотни раз сбросили воду. По факту ЧП началась проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.