Портал в ад: что происходит с огромным провалом грунта в Шерегеше

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Провал грунта в Шерегеше вновь стал расширяться

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Теперь зловещее место превращается в туристический аттракцион.

В Кемеровской области в настоящее время вновь стремительно разрастается «портал в преисподнюю».

Так местные жители в Шерегеше окрестили огромный провал грунта, который внезапно возник еще в декабре, а теперь, когда земля оттаяла, он увеличивается в размерах.

По соседству, кстати, находятся дорога и несколько домов. Но в них уже несколько лет никто не живет — здания расселены.

Так что пока провал опасности не представляет. Место становится популярным туристическим аттракционом, который теперь стал еще более впечатляющим.

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