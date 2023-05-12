Портал в ад: что происходит с огромным провалом грунта в Шерегеше

Теперь зловещее место превращается в туристический аттракцион.

В Кемеровской области в настоящее время вновь стремительно разрастается «портал в преисподнюю».

Так местные жители в Шерегеше окрестили огромный провал грунта, который внезапно возник еще в декабре, а теперь, когда земля оттаяла, он увеличивается в размерах.

По соседству, кстати, находятся дорога и несколько домов. Но в них уже несколько лет никто не живет — здания расселены.

Так что пока провал опасности не представляет. Место становится популярным туристическим аттракционом, который теперь стал еще более впечатляющим.