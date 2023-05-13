В Петербурге создали отдел полиции для нейтрализации беспилотников

Эфирная новость 58

Его сотрудники используют противодронные электромагнитные ружья.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Филиппов; 5-tv.ru

Противодронные электромагнитные ружья теперь есть в арсенале петербургских полицейских. В городе создан специальный отдел для контроля за беспилотниками.

Основная задача – обеспечение безопасности в небе в период проведения массовых мероприятий. И первое патрулирование уже прошло 9 мая. Снайперы работали на крышах зданий в центральной части города, также использовалось специальное электронное оборудование подавления и нейтрализации дронов.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

Последние новости

1:39
Военным медикам начнут выплачивать компенсации
1:11
Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене
0:46
В Петербурге создали отдел полиции для нейтрализации беспилотников
0:16
Депутат Госдумы Водолацкий ранен в результате обстрела Луганска
23:58
Правильный выбор: почему Грузия вопреки угрозам НАТО налаживает отношения с РФ
23:39
Эрдоган призвал оппонента «постыдиться» из-за слов о вмешательстве РФ в выборы

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп