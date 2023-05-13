В Петербурге создали отдел полиции для нейтрализации беспилотников

Противодронные электромагнитные ружья теперь есть в арсенале петербургских полицейских. В городе создан специальный отдел для контроля за беспилотниками.

Основная задача – обеспечение безопасности в небе в период проведения массовых мероприятий. И первое патрулирование уже прошло 9 мая. Снайперы работали на крышах зданий в центральной части города, также использовалось специальное электронное оборудование подавления и нейтрализации дронов.