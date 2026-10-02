Чума под Иркутском: появились подробности об умершей девушке

Погибшая от опасной инфекции в Иркутской области была лаборантом

В Иркутской области расследуют обстоятельства гибели 27-летней девушки, которая, по предварительным данным, могла заразиться особо опасной инфекцией. Новые подробности произошедшего сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, погибшая работала лаборантом и в процессе профессиональной деятельности могла контактировать с опасными бактериями. После смерти женщины специалисты взяли необходимые анализы, чтобы установить наличие возбудителя заболевания.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о выявлении в регионе случая заболевания особо опасной инфекцией. Ситуация находится на контроле регионального правительства и Роспотребнадзора.

По данным источника, после произошедшего было установлено не менее 197 человек, которые могли контактировать с погибшей. 189 из них госпитализировали для наблюдения и проведения профилактических мероприятий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Там у нее врачи обнаружили опасную бактериальную инфекцию. Спасти пациентку не удалось.

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