Чума под Иркутском: появились подробности об умершей девушке

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 170 0

Специалисты продолжают следить за состоянием людей, которые могли контактировать с ней.

Что известно о погибшей девушке под Иркутском?

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погибшая от опасной инфекции в Иркутской области была лаборантом

В Иркутской области расследуют обстоятельства гибели 27-летней девушки, которая, по предварительным данным, могла заразиться особо опасной инфекцией. Новые подробности произошедшего сообщил источник 5-tv.ru.

По его информации, погибшая работала лаборантом и в процессе профессиональной деятельности могла контактировать с опасными бактериями. После смерти женщины специалисты взяли необходимые анализы, чтобы установить наличие возбудителя заболевания.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о выявлении в регионе случая заболевания особо опасной инфекцией. Ситуация находится на контроле регионального правительства и Роспотребнадзора.

По данным источника, после произошедшего было установлено не менее 197 человек, которые могли контактировать с погибшей. 189 из них госпитализировали для наблюдения и проведения профилактических мероприятий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Там у нее врачи обнаружили опасную бактериальную инфекцию. Спасти пациентку не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

17:39
Взломали аккаунт? Что нужно сделать, чтобы защитить деньги и личные данные
17:29
«С удовольствием»: Алика Смехова показала теплую встречу с отцом
17:28
Дочь Бориса Немцова Жанна* внесена в реестр иноагентов
17:15
Глава Бурятии Цыденов опроверг приезд погибшей от чумы женщины
17:09
Простой тест: какой тип кашля может указывать на рак легких
17:01
Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Это фантазия»: защита Седоковой опровергла, что все квартиры были куплены Тиммой
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня