Легочная форма чумы: как распознать и защититься

Легочная форма чумы может стремительно привести к тяжелому состоянию

Легочная форма чумы способна стремительно привести к тяжелому состоянию. Об этом 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Заражение возможно несколькими способами. Источниками инфекции в природе являются мелкие млекопитающие и их блохи. Человек может заразиться через укус инфицированной блохи, контакт с зараженными тканями животных или при вдыхании инфицированных частиц.

Заболевание обычно начинается остро. Среди возможных симптомов — высокая температура, озноб, сильная слабость, головная и мышечная боль. При бубонной форме увеличиваются и становятся болезненными лимфатические узлы.

При легочной форме могут появиться кашель, одышка, боль в груди и в некоторых случаях кровянистая мокрота.

«При появлении подобных симптомов после возможного контакта с источником инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о возможном контакте», — подчеркнул Поздняков.

При подтверждении подозрения на легочную чуму особое внимание уделяют людям, которые тесно контактировали с заболевшим. Для них может применяться постконтактная профилактика антибиотиками. Ее назначают с учетом характера и времени контакта.

По словам инфекциониста, своевременное выявление заболевания, изоляция пациента и профилактические меры позволяют контролировать распространение инфекции.

Жителям территорий, где заболевание является эндемичным, специалист рекомендует не контактировать с дикими грызунами, их тушками и следами жизнедеятельности, а также защищаться от укусов блох. Вакцинация прежде всего необходима людям из групп высокого риска, в частности специалистам, которые постоянно работают с возбудителем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти девушки от чумы в Иркутской области почти две сотни человек госпитализировали для профилактического наблюдения. По данным источника, в стационары поместили 189 человек. Из них 114 направили в одну больницу региона, еще 63 — в другое медицинское учреждение, а 12 человек — в противочумный научно-исследовательский институт.

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