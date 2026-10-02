«Стала счастливой»: Пересильд о возрастных изменениях

Юлия Пересильд назвала 42 года прекрасным периодом своей жизни

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд в 42 года чувствует себя особенно счастливой. Об этом актриса рассказала в интервью HELLO!

Актриса вспомнила, что раньше с тревогой относилась к приближению 40-летия. Однако, когда этот возраст наступил, никаких серьезных перемен она не заметила.

«Мне сейчас 42, и я давно не ощущала себя такой счастливой», — заявила Пересильд.

Актриса назвала 42 года прекрасным периодом жизни. По ее словам, у нее по-прежнему хватает сил и желания заниматься творчеством. Пересильд также отметила, что накопленный опыт помогает ей спокойнее принимать решения и совершать меньше ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в том же интервью артистка рассказала, что недавно вышла замуж. При этом имя супруга она раскрывать не стала.

Однако еще в 2025 году СМИ сообщали, что Пересильд могла состоять в отношениях с оператором Михаилом Милашиным. Сама актриса эту информацию не подтверждала.

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