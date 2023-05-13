«Она мне не дочь»: Любовь Успенская рассказала о жестоком обращении к ребенку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 415

Любовь Успенская призналась в жестоком обращении к дочери во время работы

«Она мне не дочь»: Любовь Успенская рассказала о жестоком обращении к ребенку

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отношения матери и дочки — всегда сложны. Но как это происходит в звездном дуэте?

Певица Любовь Успенская призналась, что совместная работа с дочерью дается ей легко, но она бывает крайне строга к ней. Об этом она рассказала в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

В этот раз в студию с артисткой прибыл молодой популярный дуэт Galibri& Mavik. Во время выпуска ведущая и певица Карина Кросс поинтересовалась у Успенской, каково это — работать со своей дочерью, певицей PACHA TATI.

«Мы работаем на невероятном доверии. Дочь говорит мне: „Мама, скоро ты будешь отдыхать, ты уже попела, пора бы и цветочки сажать“. Возможно, пригласит меня потом как гостя на концерт и даже даст с ней выступить», — пошутила знаменитость.

По ее словам, в любых спорных моментах, они с дочерью стараются маневрировать.

«Во время работы она мне не дочь. Я могу быть довольно строгой, но потом, когда я вижу, как она поет, я могу подойти и похвалить ее, поцеловать ей ручки, потому что это мой родной человек», — заключила певица.

PACHA TATI — современная исполнительница, музыкант и художница, дочь знаменитой певицы Любови Успенской и, по совместительству, ее продюсерский проект.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Любовь Успенская впервые рассказала о своей «секретной» песне.

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