Всего один стаканчик: москвич впал в кому после выпитого пива
Житель Москвы впал в кому из-за одного стакана пива
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Мужчина хотел расслабиться после работы, но на утро уже не смог проснуться.
Скорая госпитализировала 41-летнего жителя Москвы, который задохнулся в рвотной массе после выпитого стакана пива. Бутылку хмельного напитка он купил возле дома. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.
Таким способом он решил расслабиться после работы. Выпил один стакан и прилег спать. Утром мать нашла его без сознания. Она вызвала скорую и мужчину отвезли в больницу. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают состояние как тяжелое.
Мать пострадавшего рассказала, что сын не имел никаких хронических заболеваний и ничего опасного не употреблял. Единственное, что перед сном выпил москвич — это пиво, которое оказалось для него губительным. Всю ночь мужчину тошнило.
Причина произошедшего пока неизвестна. Не стоит исключать, что это могло быть отравление.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли пить пиво перед вином.
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