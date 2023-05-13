Всего один стаканчик: москвич впал в кому после выпитого пива

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 32

Житель Москвы впал в кому из-за одного стакана пива

Всего один стаканчик: москвич впал в кому после выпитого пива

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина хотел расслабиться после работы, но на утро уже не смог проснуться.

Скорая госпитализировала 41-летнего жителя Москвы, который задохнулся в рвотной массе после выпитого стакана пива. Бутылку хмельного напитка он купил возле дома. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Таким способом он решил расслабиться после работы. Выпил один стакан и прилег спать. Утром мать нашла его без сознания. Она вызвала скорую и мужчину отвезли в больницу. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают состояние как тяжелое.

Мать пострадавшего рассказала, что сын не имел никаких хронических заболеваний и ничего опасного не употреблял. Единственное, что перед сном выпил москвич — это пиво, которое оказалось для него губительным. Всю ночь мужчину тошнило.

Причина произошедшего пока неизвестна. Не стоит исключать, что это могло быть отравление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли пить пиво перед вином.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:28
Олимпийская чемпионка по гандболу Бобровникова сообщила о страшном диагнозе
15:14
Тверская в дыму: в Москве пожар возле гостиницы «Интерконтиненталь»
15:09
Всего один стаканчик: москвич впал в кому после выпитого пива
14:56
Минобороны РФ: наносившие удары по предприятиям в Луганске самолеты ВСУ сбиты
14:42
Отец российского телевидения: чем запомнился журналист Эдуард Сагалаев
14:24
В Америке предложили способ понять мотивы России на Украине

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп