Всего один стаканчик: москвич впал в кому после выпитого пива

Мужчина хотел расслабиться после работы, но на утро уже не смог проснуться.

Скорая госпитализировала 41-летнего жителя Москвы, который задохнулся в рвотной массе после выпитого стакана пива. Бутылку хмельного напитка он купил возле дома. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Таким способом он решил расслабиться после работы. Выпил один стакан и прилег спать. Утром мать нашла его без сознания. Она вызвала скорую и мужчину отвезли в больницу. Сейчас он находится на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают состояние как тяжелое.

Мать пострадавшего рассказала, что сын не имел никаких хронических заболеваний и ничего опасного не употреблял. Единственное, что перед сном выпил москвич — это пиво, которое оказалось для него губительным. Всю ночь мужчину тошнило.

Причина произошедшего пока неизвестна. Не стоит исключать, что это могло быть отравление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли пить пиво перед вином.