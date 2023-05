Разрушений нет: глава администрации Клинцов о падении вертолета Сегодня, 14:04 | Алексей Панков В России 41 41

Глава города Клинцы Сергей Евтеев заявил об отсутствии разрушений на земле при крушении вертолета

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар двигателя. При падении вертолета под Брянском разрушения на земле отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС заявил глава администрации города Клинцы Сергей Евтеев. «Разрушений на земле нет. Остальная информация будет позже», — отметил Евтеев. Эксклюзивные кадры крушения оказались в распоряжении 5-tv.ru. По предварительным данным, причиной крушения транспортного Ми-8 стал пожар двигателя. Официального подтверждения данной информации пока нет. Ранее 5-tv.ru сообщал, еще одна винтокрылая машина рухнула Белгородом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.