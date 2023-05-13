«Приземление, боль, кость торчит»: Косторная рассказала, как сломала руку

Алена поделилась мнением об Олимпийских медалях. Девушка считает, что это просто приятный бонус.

Фигуристка Алена Косторная перешла в парное катание из-за серьезных травм. Спортсменка перенесла тяжелую операцию на бедре и долго восстанавливалась после переломов обеих рук.

В 2021 году Косторная сломала руку на тренировке. Из-за травмы девушка не поехала на Олимпиаду в Пекине. После восстановления Алена возвратилась к тренировкам, но спорт оказался беспощаден.

«В последний раз решила пойти против всех законов физики. Сделать элемент так, как не делается. Меня предупреждали. На что я сказала: „Меня же поймают“. Меня поймали, но я выскользнула. Приземлилась пластом примерно с 2,5 метров. Неприятно… Пока летела думала о том, как сберечь зубы, голову и ребра. Поэтому приземление пришлось на руки, одна сломалась. Да, самодеятельность порой приводит к таким последствиям. Все, о чем я думала, так это о том, что тут реально моя вина. Потому что не послушала тренера, партнера. <…> Приземление, боль, кость торчит… Понимаешь, что хочешь не хочешь — перелом», — рассказала фигуристка в YouTube-шоу.

Косторной не удалось поехать на Олимпийские игры в Пекине, но она не унывает. Алена отметила, что в жизни много поводов для радости, а золотая медаль ОИ это просто приятный бонус.

Косторная строит грандиозные планы на будущее. И они не связаны со спортом. Девушка хочет стать хирургом.

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