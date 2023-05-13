Семейный дубль: школьница из Новосибирской области и ее мать забеременели одновременно

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 60

Школьница из Маслянинского района и ее мать забеременели одновременно

Семейный дубль: школьница из Новосибирской области и ее мать забеременели одновременно

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Читайте нас в: Дзен Новости

Ухажера 15-летний девочки судили за «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Девятиклассница из Маслянинского района ждет ребенка. Самой девочке 15 лет. Ее мама через три месяца тоже отправится в роддом. О том, как такое получилось сообщила газета KP.RU.

15-летняя школьница Ира* познакомилась с 21-летним молодым человеком Андреем* в социальных сетях.

«Встречались они примерно два месяца, а в декабре 2022 года Андрей пришел к нам вместе со своими родителями, и они с дочкой признались, что Ира беременна. Я, конечно, в шоке была. Но Андрей убеждал: „Иру и ребенка не брошу, женюсь, как только ей 16 исполнится, у нас будет семья“. Я немного успокоилась», — рассказала Тамара*, мама Иры.

Когда в школе узнали о беременности, женщину вызвали к директору.

Тамара рассказала, что ее дочь учится хорошо. Есть тройки, но основные оценки Иры четверки и пятерки. Учителя не стали вводить слишком жестких санкций, а напротив отнеслись с пониманием к сложившейся ситуации.

Тамара отметила, что они договорились, что Ира обязательно закончит девятый класс.

Так или иначе о беременности ребенка сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних. И эта история оказалась на столе у следователей. На молодого человека завяли уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Недавно прошел суд и Андрею вынесли наказание в виде 220 часов обязательных работ.

Но на этом семейство из Маслянинского района не перестает удивлять. Через три месяца после дочери забеременела и мать.

У них многодетная семья и ребенок Тамары станет пятым. Сейчас мать и дочь готовятся к родам вместе. Андрей регулярно навещает Иру. Женщина отмечает, что про серьезность намерений молодого человека пока говорить рано. Тамара пообещала в любом случае не бросать дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная вторым Ирина Пинчук стремительно набирает вес

* — Имена героев публикации изменены.

+20° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:32
Как подготовить велосипед к летнему сезону: полезные советы по уходу
21:18
«Приземление, боль, кость торчит»: Косторная рассказала, как сломала руку
21:04
Семейный дубль: школьница из Новосибирской области и ее мать забеременели одновременно
20:50
Футболисты «Зенита» подняли кубок РПЛ над головой
20:36
Я филонил: композитор Алексей Романоф так и не окончил среднюю школу
20:24
«Я вас люблю»: вернувшаяся в Россию Ольга Будина появилась на публике

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп