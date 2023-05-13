Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 263

Зеленский после встречи с премьер-министром Италии заявил о решениях по защите неба Украины

Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба Украины

Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia

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Украинский лидер провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил, что они совместно приняли «важные решения» по защите украинского неба.

«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Мелони.

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Украинский лидер также рассказал, что еще обсудил с премьером Италии украинскую «формулу мира». Сами переговоры он назвал  плодотворными.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.

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Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба Украины

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