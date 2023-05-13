Зеленский заявил о принятии «важных решений» по защите неба Украины
Зеленский после встречи с премьер-министром Италии заявил о решениях по защите неба Украины
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
Украинский лидер провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони сообщил, что они совместно приняли «важные решения» по защите украинского неба.
«Сегодня мы обговорили наше сотрудничество, в частности в области безопасности и военное сотрудничество. Есть очень важные решения по защите нашего неба», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Мелони.
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Украинский лидер также рассказал, что еще обсудил с премьером Италии украинскую «формулу мира». Сами переговоры он назвал плодотворными.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи.
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