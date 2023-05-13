Зеленский и стая: где проходят линии разлома внутри Украины

Украинские СМИ пишут, что «Украина едина», а общество «сплотилось вокруг президента Зеленского». На самом же деле в стране серьезные разногласия, обозначились несколько линий разлома: между окружением Зеленского и мэрами городов, между офисом президента и крупным бизнесом, между Зеленским и военными, между властью и православными. Об этом пишет автор EADaily Семен Городецкий.

Зеленский против Кличко

Первый разлом наметился между Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком с одной стороны и мэрами крупных городов с другой. Причина в финансировании.

Евросоюз обещает дать деньги через Ассоциацию городов, где верховодит мэр Киева Виталий Кличко и другие градоначальники, однако Ермак в 2021 году специально создал аналогичную организацию — Конгресс местных и региональных общин.

Возникает «дурацкая ситуация», отмечает аналитик: губернаторы и региональный бомонд на заседании Конгресса слушают выступление «светлоликого» Зеленского, а деньги прямо на их глазах уплывают к Кличко и его Ассоциации городов.

Зеленский против Залужного

Раскол между окружением Зеленского и генералитетом во главе с Валерием Залужным возник после резкого роста популярности главнокомандующего ВСУ. Это вызвало ревность украинского лидера, который очень расстроился, когда украинцы под его очередным пафосным постом начали писать, что на самом деле «Украину спас Залужный».

Масла в огонь подлил Запад, откуда «порекомендовали», чтобы на выборы в Верховную раду обязательно пошла «партия военных». В связи с этим президентская партия «Слуга народа» готовит новый политический проект, который должен стать противовесом лоббируемой из США будущей «партии военных».

Еще одна линия разлома — рост недовольства военных действиями госчиновников. В соцсетях огромное число видео, где украинские боевики жалуются на нехватку артиллерийской поддержки, боекомплекта, снаряжения и всего прочего. Такие ролики дают медийный эффект и бьют по имиджу власти во главе с Зеленским и Ермаком.

Зеленский против олигархов

Следующая линия раскола — это конфликт между окружением Зеленского и группой крупных бизнесменов, из-за которого на Украине идет масштабный передел бизнеса.

Так, в ноябре 2022 года кабмин под предлогом нужд обороны пролоббировал национализацию ряда предприятий: «Запорожтрансформатор», «Мотор Сич», «АвтоКРАЗ». При этом владельца «Мотор Сичи» Вячеслава Богуслаева и вовсе обвинили в государственной измене, показав всем, что будет с теми, кто попытается сопротивляться.

Кроме Богуслаева, серьезные проблемы начались и у многих других бизнесменов, у которых «государевы люди» под разными предлогами отбирают фабрики-заводы. История с переделом бизнеса на Украине активно развивается.

Режим против православной церкви

В отношении Украинской православной церкви (УПЦ) власть Зеленского копирует политику его предшественника Петра Порошенко, только в более жестком виде.

В результате атаки на УПЦ власть активизировала линию конфликта с миллионами православных на Украине. В ответ иерархи церкви стали взывать к своим прихожанам из числа военнослужащих. Те в роликах на YouTube начали задаваться вопросом, за что они воюют, если в это же время «давят их веру».

При этом в регионах страны, отмечает автор, происходит «полный беспредел». Там «активисты» раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) безнаказанно нападают и захватывают храмы канонической православной церкви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинцы потребовали от Зеленского возвращения праздника Дня Победы. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины. Для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч голосов.