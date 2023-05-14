Теперь можно! Ольга Орлова впервые показала лицо трехмесячной дочери

Фанаты телеведущей в один голос заявили, что девочка — копия папы.

Телеведущая и певица Ольга Орлова по случаю крещения трехмесячной дочери Анны впервые показала ее лицо. В своем блоге она опубликовала серию фото. Крестной мамой была выбрана близкая подруга Ксения Бородина. У малышки оказались белокурые волосы и голубые глаза. Снимок опубликовало издание 7Дней.ru.

«Какое солнышко, чудо, папина принцесса»;

«Папина копия!»;

«На папу похожа, значит, счастливой будет», — отметили подписчики знаменитости в комментариях под снимками.

Орлова показала лицо малышки только после ее крещения. Instagram* / olgaorlova1311

На таинство звездная мама одела малышку в крестильное платье и чепчик. Когда Анну опустили в чан со святой водой, девочка не заплакала, а стойко перенесла обряд. К этому дню Орлова тщательно готовилась. После она пригласила всех гостей в ресторан, чтобы отметить событие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как звезда Comedy Woman Надежда Ангарская готовилась к выписке из роддома.

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