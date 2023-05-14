Лиза Моряк посетовала на лишний вес после родов: «Была невероятно фертильна!»

Актриса впервые стала мамой несколько месяцев назад.

Супруга режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк посетовала на неидеальную фигуру после рождения дочери. С момента появления на свет малышки прошло почти три месяца, но вернуть былые формы у актрисы пока не получается.

«Была невероятно фертильна! А закончилось все беременностью, и на свет появилась Элизабет! Теперь от осиной талии не осталось и следа! И когда я снова вернусь в форму, я ведь снова забеременею! Заколдованный круг какой-то», — с грустью написала Моряк в своем блоге, опубликовав фотографии, сделанные еще до беременности.

Поклонники поспешили поддержать знаменитость. Вместе с ними это сделал и супруг. Он отметил, что любимая прекрасно в любой форме.

«Ты невероятной красоты женщина в любой форме. Будь то кежуал или спортивка, или кимоно. Поэтому, я считаю, можно беременеть снова, не приходя в форму», — написал Андреасян.

Вместе с режиссером она уже не первый год. Влюбленные поженились после трех лет отношений в прошлом году. Для Андреасяна брак стал вторым, от первого у режиссера есть двое сыновей.

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