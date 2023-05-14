Нет границ: как Россия и другие страны праздновали День Победы

Практически все лидеры стран СНГ прибыли в Москву для участия в параде Победы.

Главный российский праздник — День Победы — заставил задуматься о масштабах тех процессов, что сейчас происходят на планете.

Вооруженный конфликт не сопоставим ни со Второй мировой или Великой Отечественной войной. Но идеологические столкновения охватили без преувеличения всю планету. Война идет на уровне сознания, смыслов, мировоззрения. Когда в Молдавии запрещают георгиевскую ленту, но десятки тысяч человек выходят на улицы, чтобы принять участие в «Бессмертном полку» — это ли не сражение? Можно ли назвать моральным подвигом поступок тех украинцев, что в Киеве и Одессе решились прийти и положить цветы на мемориалы? А их действия фиксируют полицейские, и могут увязаться спецслужбы или просто отбитые националисты. А когда в Мелитополе, где чуть ли не каждый день украинские спецслужбы пытаются организовать теракты, люди собираются почтить память давно умерших предков — не это ли верность? Киев запрещает сам праздник — День Победы переносят на 8-е число. Не это ли предательство?

Если глава МИД Германии обращается к странам Азии и Африки и призывает их не поставлять оружие России, так как это было бы равносильно участию в военном конфликте, значит ли это, что ее собственная страна, а также Британия, Франция, США — уже воюют?

Если семь глав стран СНГ 9 мая прилетают в Москву, чтобы присутствовать на параде и возложить вместе цветы на Могилу Неизвестного Солдата, не это ли поддержка, тогда, когда она особенно нужна?

«Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал президент РФ Владимир Путин на Параде Победы 9 мая.

Надо понимать, что-то, что сейчас происходит на Украине — это острый, но локальный конфликт глобального противостояния. На этой неделе в НАТО объявили, что готовятся открыть первый оперативный штаб альянса в Японии. Внимание, оперативный штаб Северо-Атлантической организации на Тихом океане. Так что парад 9 Мая 2023 года он не про прошлое, он, скорее, про будущее. Про выбор, выбор пути, выбор судьбы для государств и континентов.

За визитом в Москву лидеров стран СНГ незримо чувствовалось одобрение Пекина. Китай на следующей неделе проводит саммит с пятью странами Средней Азии, для которых он главный инвестор и торговый партнер региона. А если бы Пекин был против вот такой демонстрационной поддержки Москвы, вряд ли лидеры Средней Азии прилетели бы в Москву, да еще в полном составе. Нашли бы повод. И год не юбилейный. И на Западе их не похвалят. Но они прилетели и продемонстрировали всему миру — мы с Москвой, мы чтим общее прошлое, и готовы строить общее будущее. Будущее материка Евразия, где есть несколько цивилизационных центров — один из них в Москве. И День Победы это неотъемлемая часть русской цивилизации. А нравится это кому-то или нет — это уже вопрос не столь важный в такую минуту — уверен корреспондент «Известий» Николай Иванов. Как Россия и другие страны праздновали День Победы — в его репортаже.