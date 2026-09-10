Гуманитарный канал работает: Россия готовит новое воссоединение семей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

За время работы проекта 145 детей вернулись к близким на Украине и в третьих странах.

Как россиянам воссоединится с родственниками с Украины

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Львова-Белова рассказала о новом воссоединение россиян с их семьями с Украины

Россия готовит очередной этап воссоединения детей и молодого взрослого с инвалидностью с их близкими на Украине и в третьих странах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе «Известиями».

По словам детского омбудсмена, сейчас идет подготовка необходимых процедур. Однако точные сроки завершения работы пока не определены.

«Работа продолжается. Идет подготовка к воссоединению с близкими на Украине и в третьих странах двоих детей и молодого взрослого с инвалидностью. Точных сроков пока нет», — сказала Львова-Белова.

Она также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в процессе восстановления семейных связей.

По данным уполномоченного по правам ребенка, при участии института детских омбудсменов с родственниками в России ранее удалось воссоединить 32 несовершеннолетних из 24 семей. Еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украине и в третьих странах.

Работа по гуманитарному направлению продолжается на фоне отсутствия урегулирования конфликта.

Ранее Львова-Белова сообщала о возвращении к матери 14-летней девочки, которая ранее находилась у родственников на Украине.

В гуманитарных процессах также участвуют международные посредники. Среди них — представители Катара и других государств, которые оказывают содействие в вопросах восстановления контактов между разделенными конфликтом семьями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:20
Новые Помпеи? Вулканолог предупредила об угрозе разрушительных селей в США
9:10
Пять тысяч каждому взрослому: Трамп раскрыл необычное условие для получения выплат
9:00
Силы ПВО за ночь перехватили 448 беспилотников ВСУ над регионами России
8:45
В чем феномен? Почему складные смартфоны стали так популярны
8:40
«Шантажирую»: как Ханна убеждает мужа разрешить ей выкладывать рилсы
8:35
Армия России ликвидирует окруженных боевиков ВСУ в Харьковской области

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
«А мне надо?» — Владимир Пресняков высказался о похудении
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео