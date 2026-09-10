Гуманитарный канал работает: Россия готовит новое воссоединение семей

Львова-Белова рассказала о новом воссоединение россиян с их семьями с Украины

Россия готовит очередной этап воссоединения детей и молодого взрослого с инвалидностью с их близкими на Украине и в третьих странах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова в беседе «Известиями».

По словам детского омбудсмена, сейчас идет подготовка необходимых процедур. Однако точные сроки завершения работы пока не определены.

«Работа продолжается. Идет подготовка к воссоединению с близкими на Украине и в третьих странах двоих детей и молодого взрослого с инвалидностью. Точных сроков пока нет», — сказала Львова-Белова.

Она также выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в процессе восстановления семейных связей.

По данным уполномоченного по правам ребенка, при участии института детских омбудсменов с родственниками в России ранее удалось воссоединить 32 несовершеннолетних из 24 семей. Еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украине и в третьих странах.

Работа по гуманитарному направлению продолжается на фоне отсутствия урегулирования конфликта.

Ранее Львова-Белова сообщала о возвращении к матери 14-летней девочки, которая ранее находилась у родственников на Украине.

В гуманитарных процессах также участвуют международные посредники. Среди них — представители Катара и других государств, которые оказывают содействие в вопросах восстановления контактов между разделенными конфликтом семьями.

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