От российского «Торнадо» не скрыться. Лучшее видео из зоны СВО

Район скопления личного состава и военной техники был выявлен разведывательными подразделениями с применением беспилотных летательных аппаратов.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы и техники формирований ВСУ на добропольском направлении. Самые яркие видео из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Район скопления личного состава и военной техники был выявлен разведывательными подразделениями с применением беспилотных летательных аппаратов. Противник, который полагал, что находится в безопасности, расположился в густой растительности под кронами деревьев. После получения целеуказания расчет «Торнадо-С» оперативно занял огневую позицию, навел установку на цель и произвел пуск. Первый снаряд поразил одну цель, затем установка была перенацелена, и второй выстрел был выполнен по второму району. В ходе стрельбы артиллеристов сопровождал расчёт воздушного наблюдения, обеспечивавший прикрытие от вражеских беспилотников.
В результате удара были уничтожены живая сила и техника противника, находившиеся в тыловой зоне. Поражение целей на значительном удалении от линии боевого соприкосновения позволило нанести существенный урон оборонительным возможностям ВСУ и нарушить их логистические цепочки, лишив противника возможности оперативно восполнять потери и перегруппироваться.
Систематическое применение дальнобойных сверхточных РСЗО «Торнадо-С» позволяет российским артиллеристам эффективно уничтожать объекты противника в оперативной глубине его обороны, создавая тем самым благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» на Добропольском направлении спецоперации.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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