Дочь Заворотнюк рассказала о мучавших ее судорогах в теле: «Визуально было видно»

Также девушка пожаловалась на минусы жизни в Дубае. Всему виной — жара.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в своем блоге, что столкнулась с проблемами со здоровьем. У девушки начались судороги в мышцах после длительного напряжения. Чтобы избавиться от недуга, Анна начала принимать БАДы и витаминные комплексы.

«Начала принимать магний. У меня были небольшие судороги после тренировок или долгой ходьбы, прямо визуально было видно, как дергаются мышца на ногах в спокойном состоянии», — цитирует ее KP.RU.

Девушка отметила, что спустя несколько месяцев все нормализовалось.

27-летняя наследница актрисы сейчас живет вместе с мужем в Дубае. Девушка признается, что сначала радовалась местному климату. Однако ближе к лету температура начала зашкаливать, что стало доставлять ей множество неудобств. К примеру, Анна не выходит из дома без головного убора и старается проводить на улице как можно меньше времени.

Дочь Анастасии Заворотнюк подогрела слухи о конфликте с отчимом

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна призналась, что не могла найти квартиру в Дубае, поскольку ее не устраивали варианты жилья. Где-то ей, например, нравился интерьер, но не нравился бассейн или зал.

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