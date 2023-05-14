Вбросы и хайп: может ли суд по делу об изнасиловании помочь Трампу стать президентом

Бывший президент США оказался в центре скандала накануне выборов. Может ли черный пиар играть на руку при таких серьезных событиях? Или, может, это все спланировано самим Трампом?

Обвинения в сторону Дональда Трампа — это тоже часть избирательной кампании перед президентскими выборами в США. В беседе с 5-tv.ru политолог Дмитрий Солонников объяснил, что предвыборная гонка в Штатах строится, в том числе, на информационных вбросах и хайпе.

«Спор идет не о том, как лучше сделать Америку великой, и не о том, как проводить экономические реформы или внешнюю политику, а кто больше негодяй, уголовник и за кем больше преследований. Для демократов здесь важна юридическая составляющая. Попытка репутационно повлиять на избирательную кампанию Трампа тоже есть», — объяснил Солонников.

При этом вряд ли весь этот скандал поможет Трампу стать президентом. Но он может пользоваться этими обвинениями, чтобы нивелировать на себя атаку демократов. Этим и занимаются сотрудники его штаба — используют данные нападки как информационный повод для контратаки.

«Рейтинг может вырасти от возможностей самого Трампа. То есть он может эти обвинения использовать в качестве платформы для своих выступлений», — отметил эксперт.

По его мнению, бывший президент США в любом случае организовал бы вокруг себя достойную медийную кампанию по позитивным поводам.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал Трампа виновным в попытке изнасилования.