Море цветов и женщина в плаще «акацуки»: как прошли похороны Анатолия Елизарова

Попрощаться с российским актером пришло много людей. В том числе пожилая дама в необычном костюме.

Актера Анатолия Елизарова похоронили 14 мая на Троекуровском кладбище. Видео с похорон звезды фильма «Экипаж» эксклюзивно опубликовал сайт 5-tv.ru.

Сначала прошло отпевание, на котором батюшка прочитал молитву, а близкие проводили добрыми словами Анатолия в последний путь.

«Сеял красоту, это родной человек. Хочу сказать, что это настоящий патриот, это настоящий православный человек. Несмотря на то что он был очень скромный и в основном движения — это его жизнь. Но он всегда говорил, что: „я говорю мало, я в основном показываю“. Но я свидетель была того, когда мне понадобилась помощь, он пришел и со студентами, которые, ну головы у них были повернуты не в ту сторону он по моей просьбе помог мне с ними поговорить. Очень у него веское слово было, потому что он прошел тяжелый путь, большой путь в своей жизни, поэтому он находил слова те, которые мне было трудно найти и донести до молодежи. Еще раз повторю, это высоко духовный человек», — вспоминают Елизарова близкие и коллеги.

Актера похоронили на Троекуровском кладбище, на могиле поставили крест. Проститься с Анатолием Елизаровым пришло много людей. Среди них родные, близкие, коллеги. Особенное внимание к себе привлекла пожилая женщина в плаще организации «Акацуки» из аниме «Наруто». Могила покойного была усыпана цветами и украшена венками.

Ранее 5-tv.ru писал, что 80-летнего Анатолия Елизарова нашли мертвым в своей квартире. Актер перестал выходить на связь и не открывал входную дверь.