«Абсолютно бесплатно»: пиар-агент Крида отрицает обвинения в обогащении на детях

СМИ запестрили заголовками о том, то российский рэп-исполнитель Егор Крид якобы хорошо нажился на детях. Ресурсы сообщили, что певец в январе принял участие в проекте «Разговоры о важном», для которого записал короткий ролик о кибербезопасности. По некоторой информации, Крид заработал за пару минут целых 4,5 миллиона рублей.

Пиар-директор музыканта Мария Кордупель в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru опровергла фейковую информацию и рассказала, как проект был реализован на самом деле.

«Егор провел свой урок „Разговор о важном“, где тема была про скам, абсолютно бесплатно», — прокомментировала Кордупель.

По словам медиа-менеджера, Крид был приглашен в проект как лидер общественного мнения молодежи, как авторитетная персона. Певец согласился поучаствовать, и о деньгах разговор даже не шел, отметила Кордупель.

«Поэтому вся эта статья, которая вышла, абсолютно полностью не соответствует действительности», — заявила представитель музыканта.

Примечательно, что после показа ролика в российских школах родители остались им недовольны. Крид в непродолжительном видео о цифровой гигиене успел прорекламировать свои социальные сети и призвал школьников покупать билеты на его концерты.

Ранее 5-tv.ru писал, что менеджер Егора Крида отреагировала на сообщения о его долгах перед налоговой.