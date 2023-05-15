Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15

Французский лидер также считает, что Европа должна оказать Киеву помощь в контрнаступлении.

Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Читайте нас в: Дзен Новости

Архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — сказал он в интервью изданию Opinion.

Автономия Макрона: как Франция попала в число «глобальных паразитов»

Французский лидер отметил, что Европе предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы достигнуть этой цели.

Он также указал, что в задачу Европы входит помощь Киеву в контрнаступлении, а также подготовка вопросов относительно гарантий безопасности и переговоров, «которые неизбежно должны начаться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Макрон начал призывать Европу к независимости от США.

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:58
Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с РФ
0:42
Чадов ответил на слухи о том, что сын от Дитковските живет вместе с ним
0:20
Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов
0:03
Елена Валюшкина опровергла слухи о тайной свадьбе: «Я свободна, легка»
23:48
Зеленский допустил сокращение помощи Украине при провальном контрнаступлении
23:34
«Сам романтику загубил»: Корзин о неудавшейся любви на «Фабрике звезд»

Сейчас читают

«Пришла ужасающая мысль»: Охлобыстин объяснил, почему Пугачева сбежала из России
Вечер памяти военкора Татарского прошел в ресторане, где он погиб
«Надоела русофобия»: Стас Барецкий готовит ответ возмутительному Евровидению
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп