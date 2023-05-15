Макрон призвал не строить безопасность ЕС на конфронтации с РФ

Архитектура безопасности Европы должна обеспечивать отсутствие конфронтации с Россией и полные гарантии безопасности Украины. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — сказал он в интервью изданию Opinion.

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Французский лидер отметил, что Европе предстоит преодолеть еще много этапов, чтобы достигнуть этой цели.

Он также указал, что в задачу Европы входит помощь Киеву в контрнаступлении, а также подготовка вопросов относительно гарантий безопасности и переговоров, «которые неизбежно должны начаться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Макрон начал призывать Европу к независимости от США.