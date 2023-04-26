«Были манипуляции»: как Ларисе Долиной удалось сохранить красоту после пластики

Певица, вероятно, не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Но как же ей удалось сохранить идеальную кожу?

По лицу певицы Ларисы Долиной можно сделать вывод о многочисленных хирургических и косметологических процедурах. Об этом заявила специалист клиники пластической хирургии Анастасия Любченко в интервью с порталом «Страсти».

Эксперт отметила, что 67-летней звезде удалось избежать главной проблемы — она не испортила внешность.

«Видна умеренная работа с качеством кожи, что достигается инъекционными косметологическими методиками, а именно постоянными курсами биоревитализации лица, шеи и области декольте, контурной пластикой лица препаратами на основе гиалуроновой кислоты в адекватных объемах, работа с препаратами на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция», — отметила Любченко.

Специалист также уверена, что Долина делала инъекции ботулотоксина. Вместе с тем на коже лица, шеи и зоны декольте можно заметить выраженную пигментацию. Избавиться от нее можно с помощью аппаратных и лазерных методик в косметологии.

Кроме того, врач сравнила актуальные фото звезды со старыми снимками. Хирург заявила, что Долина проводила круговую блефаропластику, так как у нее отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. Также знаменитость могла делать СМАС-лифтинг средней и нижней трети лица и шеи. На это намекает четкий овал лица.

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«Можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа», — подчеркнула Любченко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Долина пожаловалась на ограничение свободы со стороны экс-супруга. При этом обычно артистка не позволяла себе так говорить о личной жизнь.