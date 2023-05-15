В России планируют утвердить новые ГОСТы на сыры и мед

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Также новые нормы разработаны и в отношении халяльных отелей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Andrey Ershtrem; 5-tv.ru

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В России в этом году планируют утвердить ГОСТы на сыры, мед и халяльные отели. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Необходимость в новых нормах и технических решениях появилась из-за того, что предприятия наращивают собственное производство. Уже утверждены первые ГОСТы на пищевую продукцию «халяль». Готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Актуальна тема утверждения ГОСТов и на мед. Также усилится контроль за детским питанием — введут методы учета содержания в продукции белков, жиров и уровня кислотности.

Помимо этого хотят утвердить и нормы производства растительных продуктов. Антон Шалаев отметил, что отечественные стандарты стали более востребованы. Работу над повышением качества, безопасности и конкурентоспособности нашей продукции во многом стимулировали санкции.

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