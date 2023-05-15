Знак качества: на крымских винах появилась специальная федеральная марка

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Дом шампанских вин «Новый Свет» начал производство продукции с маркировкой знака «Вина России»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

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Специальная маркировка гарантирует качество продукции

Знак признания высокого качества появился на крымских винах. В доме шампанских вин «Новый Свет» приступили к серийной маркировке. На продукции знаменитого завода теперь есть специальная федеральная марка. Это официальное подтверждение тому, что вино произведено из винограда, выращенного исключительно в России. Но и этого мало. Получить специальную марку можно только за соответствие стандартам производства. Попросту говоря, знатокам теперь намного проще будет представлять, какой именно напиток в их бокале.

«Помимо роста производства, помимо роста качества российских вин, растет армия поклонников, растет армия винных энтузиастов, глубоко, системно, хорошо разбирающихся в российских винах, в различии регионов, в применяемых технологиях», — отметил исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

Он объяснил, что подобное нововведение полезно не только для производителей, но и для потребителей.

«Для продвинутых потребителей российского вина маркировка знака „Вина России“ является дополнительным свидетельством высокого качества продукта и место происхождения винограда, из которого данная продукция изготовлена», — добавил Плотников.

Представители российских виноделен уже заявили, что абсолютно не боятся конкуренции. Более того — ей рады, так как это позволяет развивать собственные технологии и ускоряет замещение импорта.

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