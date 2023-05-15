Публикация данных по COVID-19 перейдет с ежедневного на еженедельный режим
Ранее ВОЗ отменила статус пандемии коронавируса в мире.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
Оперативные данные статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией будут публиковаться один раз в неделю, а не ежедневно. С 23 мая информация будет появляться каждый вторник. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе по борьбе с распространением инфекционного заболевания.
Уточняется, что решение о переходе с ежедневного на еженедельный режим информирования был принят правительством РФ.
Ранее, 5 мая, стало известно, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отмене статуса пандемии COVID-19. Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям призвал к принятию такого решения.
Примечательно, что накануне отмены статуса пандемии в России были выявлены четыре случая заболевания новым штаммом коронавируса «арктур». Модификация вируса умеет обходить коллективный иммунитет и обладает высокой степенью заразности.
Ранее 5-tv.ru писал, как ожирение стало главной проблемой человечества.
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