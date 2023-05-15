Последняя любовь Белоусова стала жертвой мошенников, пока лежала в больнице

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 176

Мошенники обокрали Марту Могилевскую, пока она лежала в больнице

Последняя любовь Белоусова стала жертвой мошенников, пока лежала в больнице

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

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Известный музыкальный продюсер лишилась более двух с половиной миллионов рублей.

Российский музыкальный продюсер Марта Могилевская стала жертвой мошенников. Как стало известно 5-tv.ru, известная сценаристка в результате преступной схемы аферистов потеряла два с половиной миллионов рублей.

По предварительной информации, в конце сентября 2022 года, когда Могилевская лежала в больнице на лечении, с ней и связались мошенники. Звонившая женщина представилась сотрудником банка и предупредила Могилевскую, якобы срок ее вклада заканчивается, а потому нужно перевести деньги на другой вклад.

Ежедневные звонки с инструкциями привели к тому, что продюсер лишилась более двух с половиной миллионов рублей, хранившихся на дебетовой карте.

«Проводится проверка. С пострадавшей была проведена беседа о телефонных мошенничествах», — рассказал источник.

Марта Могилевская вывела на большую сцену многих отечественных звезд. Она работала с такими артистами, как Лолита Милявская, Сергей Челобанов, Евгений Белоусов, чьей возлюбленной являлась в финале его жизни. Также была продюсером сериала «Королева Марго» и группы «Блестящие».

Ранее 5-tv.ru писал, что телефонные мошенники обманули создателя группы «Парк Горького» Стаса Намина.

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