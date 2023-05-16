Несмотря на болезнь: как изменилась жизнь Виктории Бони за последние годы

Известно, что блогер страдает горной болезнью, но это не является для нее помехой.

Блогер Виктория Боня продолжает искать для себя что-то новое, интересное и даже опасное. За последние несколько лет из светской львицы она превратилась в покорительницу горных вершин, пишет портал dni.ru.

Викторию не смущает отсутствие удобств и порой невыносимые условия. Недавно знаменитость вновь отправилась в горное путешествие — на вулкан Охос-дель-Саладо в Чили. До этого она пыталась взобраться на гору Манаслу в Гималаях, но там она чуть не погибла из-за схода лавины.

В Чили звезде опять не повезло. Поскольку она страдает горной болезнью, ей постоянно приходиться спускаться вниз, чтобы восстановить силы. Но несмотря на это Боня продолжает свой тернистый путь и отступать явно не планирует. Спутники и инструктора знаменитости поддерживают ее всеми возможными методами, например, хранят в теплоте и уюте.

Всеми перипетиями своих путешествий знаменитость делится с подписчиками в соцсетях. В своем личном блоге девушка публикует все подробности, и даже неприглядные. Особенно поклонникам звезды запомнился тот день, когда Боня показала палатку, в которой живет. Внутри был ужасный бардак.

Ранее, писал 5-tv.ru, Виктория Боня выразила уверенность в том, что голливудский актер Бен Аффлек продолжает употреблять спиртное.