США не меняли решения о поставках Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS

В Белом доме ответили на вопрос о передаче Украине современного оружия после европейского турне Зеленского.

США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Так он ответил на вопрос о возможном изменении позиции Вашингтона после турне главы киевского режима Владимира Зеленского по Европе.

Кроме того, Кирби подтвердил, что США по-прежнему не собираются передавать Украине и оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставки британских Storm Shadow.

Официальный Париж ранее также заявил, что обсуждать передачу истребителей киевскому режиму «немного преждевременно». Представитель Елисейского дворца заявил, что Украина нуждается в другом вооружении — бронетехнике, танках и артиллерии.

Ранее 5-tv.ru показал кадры обломков ракеты Storm Shadow, выпущенной украинскими боевиками по Луганску.