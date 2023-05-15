США не меняли решения о поставках Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

В Белом доме подтвердили, что США не меняли решение не поставлять Украине F-16

США не меняли решения о поставках Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS

Фото: www.globallookpress.com / Msgt. Matthew / Plew U.S. Air

Читайте нас в: Дзен Новости

В Белом доме ответили на вопрос о передаче Украине современного оружия после европейского турне Зеленского.

США по-прежнему не планируют поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Так он ответил на вопрос о возможном изменении позиции Вашингтона после турне главы киевского режима Владимира Зеленского по Европе.

Кроме того, Кирби подтвердил, что США по-прежнему не собираются передавать Украине и оперативно-тактические ракеты ATACMS, несмотря на поставки британских Storm Shadow.

Официальный Париж ранее также заявил, что обсуждать передачу истребителей киевскому режиму «немного преждевременно». Представитель Елисейского дворца заявил, что Украина нуждается в другом вооружении — бронетехнике, танках и артиллерии.

Ранее 5-tv.ru показал кадры обломков ракеты Storm Shadow, выпущенной украинскими боевиками по Луганску.

+15° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
79.10
1.90 86.09
1.84
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

22:22
Хвост пистолетом: в России появился первый кошачий отряд МЧС
22:09
США не меняли решения о поставках Киеву истребителей F-16 и ракет ATACMS
21:56
Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины
21:42
«Ее деньги испортили»: тетя Блиновской вынесла ей вердикт после ареста
21:24
«Это природа»: следователь объяснил, почему среди убийц больше мужчин
21:02
Грузины поддержали Путина: в Тбилиси провалилась акция протеста из-за отмены виз

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
В Луганске прогремело два взрыва
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп