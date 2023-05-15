Появились кадры с обломками ракеты Storm Shadow, выпущенной ВСУ по Луганску

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 686

Очевидцы слышали два хлопка. Первый был приглушенный и не страшный, а второй оказался серьезнее.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе Спецоперация

Националисты Украины снова ударили по территории Луганска. На этот раз атака была произведена ракетой Storm Shadow англо-французского производства. Первым об этом сообщил бывший глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Вероятнее всего удар нанесен британско-французскими ракетами Storm Shedow! Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску. Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — заявил он.

Теперь Совместный центр контроля и координации (СЦКК) подтвердил, что снаряд, упавший в Луганске, является крылатой ракетой Storm Shadow. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с обломками боеприпаса.

В том числе корреспонденту «Известий» удалось поговорить с жителями города. Один из очевидцев отдыхал дома, когда резко услышал громкий хлопок. Первое, о чем он подумал — жена и ребенок. Супруга пошла отводить чадо в сад. Мужчина сразу позвонил родным и убедился, что с ними все хорошо.

Фото, видео: 5-tv.ru

Жительница города по имени Анна была в магазине на момент происшествия. Когда услышала взрыв — сначала ничего не поняла. Только на втором хлопке пришло осознание случившегося.

«Стояла здесь. Сначала звук был такой глухой, ну, типа как самолет пролетел. Ощущение было „ух“. Мальчик еще тут стоял, я ему говорю: „О, самолет“. Он говорит: „Это не самолет“. И второй (взрыв — Прим. ред.) сразу, наверное, через три секунды. Мы тут сели», — сказала женщина.

Она отметила, что рядом с ней в здании никто не пострадал. Однако в помещении стекла выбиты. К слову, по предварительной информации Министерства здравоохранения пострадавших в результате обстрела националистов в Луганске сегодня нет.

Стоит отметить, что уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова уверена — террор со стороны несамостоятельного киевского режима вызван бездействием международных правозащитных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики выпустили 26 снарядов по Донецку за два часа.

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