Зеленский устроил истерику из-за нехватки ракет для Patriot

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство объемами военной помощи со стороны США. По его словам, в 2026 году Украина получала в среднем по 12 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot в месяц. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «ТСН».

«Возможно, он (глава Пентагона — Прим. ред.) думает, что подписал все, но это не так. Он подписал американский пакет на 12 ракет. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35», — заявил Зеленский, говоря о министре обороны США Пите Хегсете.

Также он пожаловался, что вынужден постоянно договариваться о новых поставках вооружения. По его словам, Киев ищет альтернативные пути получения ракет-перехватчиков, в том числе через европейских партнеров.

«Я сегодня живу в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты, новую защиту», — посетовал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп усомнился в возможности дальнейших переговоров с Владимиром Зеленским. На фоне разногласий между Вашингтоном и Киевом американские журналисты также сообщали о задержках с согласованием поставок ракет для системы ПВО Patriot.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.