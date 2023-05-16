«Меня обесточили»: Брухунова пожаловалась на сильную усталость

Недавно ее супруг Евгений Петросян был неожиданно для всех госпитализирован. Могла ли эта ситуация выбить женщину из колеи?

Супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — пожаловалась в своем блоге подписчикам на невероятную усталость. У женщины каждый день расписан буквально по минутам. Она настолько измоталась, что отдых и сон ей мало чем помогают — все равно она ощущает себя разбитой.

«Еще нет девяти утра, а я уже мчусь по делам. Сил что-то совсем нет, вот у меня такое ощущение, что меня обесточили. Словно из розетки выдернули. Спать хочется невообразимо», — пожаловалась она.

Причину хронической усталости Брухунова и сама пока не поняла, но предположила, возможно, ее организму не хватает витаминов. Однако не списывает со счетов и желание успеть везде и всюду: быть идеальной мамой, женой и продолжать развивать карьеру. При этом некоторые подписчики блогера связали ее усталость с неприятной ситуацией с семьей. В начале мая Петросян внезапно для всех был госпитализирован.

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Кроме того, порядка шести месяцев назад Брухунова уже жаловалась на подобное состояние. Тогда ситуацию решил муж. Он подарил любимой супруге путевку на Мальдивы. Там она смогла по-настоящему отдохнуть вдали от суеты, насладиться природой и местной кухней. А по приезде в Москву вновь приступила к рабочим делам.

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