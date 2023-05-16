СК возбудил уголовное дело после пропажи студентки во Владивостоке

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту пропажи 19-летней девушки во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале федерального следкома.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Правоохранители продолжают поиски студентки, она не выходит на связь уже три дня. В последний раз девушка созванивалась с сестрой, проживающей в Тыве. В момент разговора она сильно нервничала, говорила, что ее телефон разряжается, а ее саму кто-то преследует.

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