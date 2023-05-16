СК возбудил уголовное дело после пропажи студентки во Владивостоке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

Девушка не выходит на связь три дня, спасатели продолжают ее поиски.

СК возбудил уголовное дело после пропажи студентки во Владивостоке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту пропажи 19-летней девушки во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале федерального следкома.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Правоохранители продолжают поиски студентки, она не выходит на связь уже три дня. В последний раз девушка созванивалась с сестрой, проживающей в Тыве. В момент разговора она сильно нервничала, говорила, что ее телефон разряжается, а ее саму кто-то преследует.

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