«Кто-то преследует»: стали известны последние слова студентки, пропавшей во Владивостоке

|
Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 309

Во Владивостоке разыскивают девушку, которая просила помощи перед исчезновением

«Кто-то преследует»: стали известны последние слова студентки, пропавшей во Владивостоке

Фото: www.globallookpress.com / Konrad Kleiner

Читайте нас в: Дзен Новости

Три дня назад студентка перестала выходить на связь.

В дежурную часть полиции УМВД поступило сообщение от жительницы Тывы. Женщина обратилась за помощью найти родственницу. На связь перестала выходить ее 19-летняя сестра, которая находится на учебе во Владивостоке.

Как сообщает источник 5-tv.ru, три дня назад девушка говорила с сестрой по телефону. В крайнем разговоре студентка нервничала и рассказывала странные обстоятельства: якобы телефон разряжается, а ее кто-то преследует и хочет убить.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки. Опрашиваются знакомые и те, кто видел исчезнувшую в последний раз.

Применяются все неотложные меры по поиску и обнаружению пропавшей.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Москвы нашла иглу и таблетки в бургере из сети быстрого питания.

+11° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
77.20
1.32 84.25
1.36
Плох тот план, который нельзя изменить. Китайский совет дня на понедельни...

Последние новости

11:42
«Китай и Россия смеются»: в Сети раскритиковали слова Макрона о поражении РФ
11:39
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России на 2023 год
11:31
Появились кадры с обломками ракеты Storm Shadow, выпущенной ВСУ по Луганску
11:18
«Кто-то преследует»: стали известны последние слова студентки, пропавшей во Владивостоке
11:15
«Пытаются прощупать»: боевики ВСУ активизировались по всей линии фронта
11:03
Дети в грязи: Самойлова на фоне проверок блогеров поехала копать картошку

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп