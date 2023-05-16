Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 222

Знаменитость была не только актрисой, но и артисткой балета.

Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума

Фото: Кадр из к/ф «Стрелы Робин Гуда», реж. Сергей Тарасов, 1975 г.

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Советско-латвийская актриса Регина Разума скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщил Новый Рижский театр.

Артистка умерла 14 мая. Причина смерти пока не сообщается.

Регина Разума появилась на свет 22 сентября 1951 года в Риге. Она закончила Рижское хореографическое училище. В 1971 году впервые сыграла в кино. С 1968 по 1974 год была танцовщицей балета Государственного ансамбля песни и танца «Дайле», но в 1975 году балетную карьеру пришлось завершить.

Одни из самых известных ролей Разумы были в фильмах «Стрелы Робин Гуда», «Право на выстрел», «Не покидай…» и «Акванавты». Когда распался Советский Союз, знаменитость работала в Новом Рижском театре и снималась в кино. В 2002-м актриса сыграла одну из ролей в российском проекте «Каменская».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти советского актера из фильма «Битва за Москву» Владимира Кузнецова.

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