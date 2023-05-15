Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 064

Сердце знаменитости остановилось на 80-м году жизни.

Умер советский актер из фильма «Битва за Москву» Владимир Кузнецов

Фото: Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова»

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На 80-м году жизни в Москве скончался советский актер Владимир Кузнецов. Печальное известие сообщила пресс-служба театра «Ленком», где артист проработал 45 лет.

«12 мая на 80-м году ушел из жизни Владимир Алексеевич Кузнецов, который служил в „Ленкоме“ на протяжении 45 лет — с 1969 по 2014 годы, куда пришел сразу после окончания школы-студии МХАТ», — сказано в сообщении.

О причинах смерти не сообщается. Прощание с актером состоится в траурном зале Боткинской больницы 16 мая. Вероятно, он и скончался в медицинском учреждении.

Кузнецов останется в памяти зрителей благодаря ролям в фильмах «В полосе прибоя», «Тихое следствие», «Битва за Москву». Кроме того, он принимал участие в театральных постановках «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры» и многих других.

Любители театра же запомнят его игру в спектаклях «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Тиль», «Автоград-XXI», «Гамлет», «Оптимистическая трагедия», «Жестокие игры», «Юнона и Авось», «Королевские игры».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как проходило прощание с актером Александром Тютрюмовым.

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