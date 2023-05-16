В ЕС заявили о продолжении экономического давления на Россию

ЕК повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы.

Евросоюз избежал рецессии и не планирует снижать экономического давления на Российскую Федерацию. Об этом сообщается в прогнозе Европейской комиссии на весну 2023 года.

«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — сказал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Также он призвал страны «сохранять бдительность» и сосредоточиться на устойчивости этого роста.

В то же время, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что они продолжат оказывать на Россию экономическое давление, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны. До этого она предупреждала, что при наличии четких доказательств того, что третьи страны продают санкционные товары российской стороне после покупки у Евросоюза ЕК будут приняты дополнительные меры. Обходящие ограничения третьи страны будут лишены поставок таких товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Еврокомиссии раскрыли состав 11-го пакета санкций против России.