В ЕС заявили о продолжении экономического давления на Россию

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Еврокомиссия: ЕС избежал рецессии и продолжит санкционное давление на РФ и КНР

В ЕС заявили о продолжении экономического давления на Россию

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Читайте нас в: Дзен Новости

ЕК повысила прогнозы экономики Евросоюза на ближайшие годы.

Евросоюз избежал рецессии и не планирует снижать экономического давления на Российскую Федерацию. Об этом сообщается в прогнозе Европейской комиссии на весну 2023 года.

«Экономика ЕС находится в лучшей форме, чем мы прогнозировали прошлой осенью. Мы избежали рецессии и настроены на умеренный рост в этом и следующем году», — сказал комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Также он призвал страны «сохранять бдительность» и сосредоточиться на устойчивости этого роста.

В то же время, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен добавила, что они продолжат оказывать на Россию экономическое давление, в том числе с помощью запрета на транзит европейских товаров в РФ через третьи страны. До этого она предупреждала, что при наличии четких доказательств того, что третьи страны продают санкционные товары российской стороне после покупки у Евросоюза ЕК будут приняты дополнительные меры. Обходящие ограничения третьи страны будут лишены поставок таких товаров.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Еврокомиссии раскрыли состав 11-го пакета санкций против России.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
79.10
1.90 86.09
1.84
Дело верши, да не спеши: китайский совет дня на вторник, 16 мая

Последние новости

10:22
Безопасность на высоте: что происходит с авиацией в России на фоне санкций
10:14
Несмотря на болезнь: как изменилась жизнь Виктории Бони за последние годы
10:00
В мусорном плену: в Петербурге коммунальщики наказали водителя за неправильную парковку
9:56
В ЕС заявили о продолжении экономического давления на Россию
9:43
В США сообщили об исчерпании многомиллиардного пакета помощи Украине
9:36
ФСБ провела обыски у гендиректора компании «Сибиряк» Егорова

Сейчас читают

Специалист в области игровой индустрии рассказал о популярных схемах обмана геймеров
Бедный Боря: что случилось с могилой Моисеева через 8 месяцев после похорон
«Голодное кардио»: чем опасны такие тренировки и способствуют ли похудению
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп