Как мужская мастурбация влияет на отношения и когда пора бить тревогу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Сексолог Тропина заявила, что мужская мастурбация укрепляет отношения

Как мужская мастурбация влияет на отношения и когда пора бить тревогу

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

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Вторые половинки могут снимать интимное напряжение самостоятельно по многим причинам.

Мужская мастурбация может укрепить отношения, заявила сексолог и психолог Елена Тропина в беседе с изданием «Страсти». Эксперт поспешила успокоить женщин, которые узнали о тайном самоудовлетворении их партнеров.

Так, многие девушки сразу воспринимают этот факт негативно, считая себя недостаточно привлекательными или желанными. Якобы избранник предпочел уединиться отдельно вместо сексуального взаимодействия с возлюбленной. Однако мужская мастурбация далеко не всегда говорит о пропаже влечения к объекту обожания.

Дело в том, что иногда у партнеров может быть разный темперамент. Например, мужчине чаще хочется интима, чем его благоверной. Тогда он снимает напряжение наедине с собой. Таким образом самоудовлетворение, наоборот, укрепляет и спасает многие союзы.

«Представьте на минуточку, если бы не было мастурбации, то как и кем бы мужчина восполнял нехватку? И это было бы лучше для ваших отношений? Я как сексолог позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными», — объяснила эксперт.

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При этом сексолог отметила, что мастурбация может быть опасна, если она заменяет всю сексуальную жизнь или большую ее часть. Психолог объяснила важное правило: вместе — да, вместо — нет.

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