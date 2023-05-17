Как мужская мастурбация влияет на отношения и когда пора бить тревогу

Вторые половинки могут снимать интимное напряжение самостоятельно по многим причинам.

Мужская мастурбация может укрепить отношения, заявила сексолог и психолог Елена Тропина в беседе с изданием «Страсти». Эксперт поспешила успокоить женщин, которые узнали о тайном самоудовлетворении их партнеров.

Так, многие девушки сразу воспринимают этот факт негативно, считая себя недостаточно привлекательными или желанными. Якобы избранник предпочел уединиться отдельно вместо сексуального взаимодействия с возлюбленной. Однако мужская мастурбация далеко не всегда говорит о пропаже влечения к объекту обожания.

Дело в том, что иногда у партнеров может быть разный темперамент. Например, мужчине чаще хочется интима, чем его благоверной. Тогда он снимает напряжение наедине с собой. Таким образом самоудовлетворение, наоборот, укрепляет и спасает многие союзы.

«Представьте на минуточку, если бы не было мастурбации, то как и кем бы мужчина восполнял нехватку? И это было бы лучше для ваших отношений? Я как сексолог позитивно отношусь к мастурбации, считая отношения в таких парах более здоровыми, более долговечными», — объяснила эксперт.

Как заняться сексом и не умереть?

При этом сексолог отметила, что мастурбация может быть опасна, если она заменяет всю сексуальную жизнь или большую ее часть. Психолог объяснила важное правило: вместе — да, вместо — нет.

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