Генпрокурор РФ встретился с верховным судьей Ирана

Состоялась встреча генпрокурора России Игоря Краснова с председателем верховного суда Ирана Сейедом Ахмадом Мортазави Могаддамом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Отмечается, что генеральная прокуратура РФ осуществляет взаимодействие с представителями компетентных органов Ирана как в ходе двусторонних контактов, так и на площадках международных мероприятий многостороннего характера, в частности, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Генеральные прокуроры России и Ирана регулярно встречаются для обсуждения актуальных вопросов борьбы с трансграничной преступностью. Кроме того, в 2022 году прокуратурами двух стран создана рабочая группа по противодействию преступлениям, которая успешно функционирует.

Приветствуя иностранного коллегу, Игорь Краснов обратил внимание на интенсивное развитие российско-иранского сотрудничества по многим направлениям, чему способствуют доверительные отношения руководителей двух стран, создающие основу для углубления контактов.

Глава российского надзорного ведомства отметил, что в декабре прошлого года в ходе его визита в Тегеран был подписан ряд совместных документов с генеральным прокурором и руководителем организации генеральной инспекции Ирана о расширении взаимовыгодных связей, об обмене опытом борьбы с преступностью и надзорной работы. Также состоялась продуктивная встреча с главой судебной власти Ирана.

В рамках данного визита руководители подразделений Генеральной прокуратуры России поделились с коллегами из Ирана лучшими прокурорскими практиками на организованном в Университете судебных наук круглом столе.

Игорь Краснов выразил уверенность в важности развития этой линии отношений, установления прочных связей между Университетом судебных наук Ирана и Университетом прокуратуры РФ.

Генпрокурор России предложил обменяться опытом, в том числе преодоления проблем, которые для России и Ирана, очевидно, имеют схожий характер, поскольку создаются целенаправленно, по сути одними и теми же людьми.

«В этой связи отмечу, что в России сформированы, на мой взгляд, эффективные законодательство и правоприменительная практика противодействия попыткам западных структур вмешиваться в наши внутренние дела, дестабилизировать экономическую ситуацию, общественное спокойствие», — сказал Игорь Краснов.

Он сообщил, что только за прошлый год в полном соответствии с законом по искам прокуроров судами признаны нежелательными 23 иностранные и международные неправительственные организации, деятельность еще 17-ти признанных экстремистскими и террористическими, полностью запрещена.

По требованиям прокуратуры заблокированы более чем 180 тысяч интернет-страниц, содержащих публикации с противоправным контентом.

«Разумеется, есть и другие направления, представляющие взаимный интерес», — отметил генпрокурор России.

В заключение Игорь Краснов высказал убежденность в том, что сегодняшняя встреча станет отправной точкой для установления тесных плодотворных контактов двух ведомств. Он пожелал Сейеду Ахмаду Мортазави Могаддаму, всем работникам судебной системы, а также народу Ирана мира и процветания.