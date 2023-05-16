ФСБ пресекла деятельность восьми ДРГ в Свердловской и Тюменской областях

В Свердловской и Тюменской областях с 2022 года была пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп. Об этом официальный представитель УФСБ по Свердловской области Алина Казанцева сообщила в эфире федерального телеканала.

Всего за более чем год в регионах были задержаны 20 человек. Было возбуждено порядка 13 уголовных дел, расследования по которым продолжаются. Уточняется, что все злоумышленники планировали организацию и реализацию терактов и диверсии на территории областей.

Ранее в этот же день, 16 мая, в ФСБ сообщили о задержании 25-летней гражданки Украины, которая осуществляла сбор информации и Вооруженных силах РФ с целью их передачи украинским спецслужбам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены электронные носители, принадлежащие девушке, которые содержали данные о месте дислокации группировки «Восток» ВС РФ. Также на устройствах была информация о деятельности российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ предъявила экс-сотруднику посольства США обвинения в сотрудничестве с западной разведкой.