Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила о пропаже младшего брата

Знаменитость просит подписчиков помочь ей найти родственника.

Выпускница «Дома-2» Надежда Ермакова встревожила подписчиков сообщением о пропаже младшего брата. Оказалось, что молодой человек исчез еще месяц назад. Звезда реалити-шоу просит помочь ей найти родственника.

«Пропал мой младший брат Ермаков Артемий Александрович. С 15 апреля не выходит на связь с нами, родными, и близкими друзьями. 27 апреля его видела бывшая где-то в Москве. То ли загудел, то ли загулял, то ли случилось что-то», — поделилась Ермакова в своем блоге.

По словам девушки, родные пока не обращались в полицию. Раньше бывало, что Артемий мог уйти в загул и не выходить на связь в течение двух-трех дней. Звезда «Дома-2» надеется, что ее брат вскоре объявится.

Подписчики отозвались на беду Ермаковой. В комментариях они поддерживают ее и выражают надежду на то, что родственник будет найден живым и невредимым. Также блогеру советуют поскорее обратиться в полицию и к поисковикам.

Вместе с тем у многих вызывает недоумение, почему Ермакова молчала о пропаже родственника целый месяц. Все это время она была активна в соцсетях и охотно общалась с поклонниками на разные темы. В частности, жаловалась на травлю и прессинг, которым она якобы подвергается из-за того, что у нее в ее возрасте — 39 лет — нет детей.

Также в конце апреля Ермакова рассказала, за что убили ее отца. По словам звезды телестройки, папы не стало из-за его желания заступиться за девушку в одном из ресторанов. На выходе из заведения завязалась потасовка, в которой его убили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что произошло с мужем звезды «Дома-2» Надежды Ермаковой из-за панувеита — заболевания сосудистой оболочки глаза.

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