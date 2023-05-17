🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 мая, убывающая Луна в Овне способствует продуктивности. Любая работа в этот день будет удаваться. Так что используйте это время с умом, направьте энергию на решение старых неразрешенных проблем. Звезды помогают сегодня взглянуть на разные ситуации под другим углом и обнаружить ранее упущенные нюансы. Ищите эффективного приложения сил, мудрости старших и более опытных, будьте благодарны своим благодетелям.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 мая

♈ Овны

Зашифрованные знаки Вселенной могли приходить к вам, Овны, на протяжении долгого времени, но вы не замечали. Увидев дорогу впереди, один просто смотрит, а другой — загорается идеей нового путешествия и начинает строить вдохновенные планы. Кто из этих двоих вы? Никогда не узнаешь, насколько реальна мечта, если не попробуешь ее исполнить. Так почему бы не набраться смелости и не сделать этот крошечный шаг в направлении к своим глобальным целям? Это может оказаться самым большим шагом, который вы сделали за долгое время. Счастливые сюрпризы окружают вас — просто откройтесь идее, что планы обретают свою собственную форму, и проявите творческий подход к решению задач.

Космический совет: успех зависит от вашего настроя, оставайтесь сильными и позитивными.

♉ Тельцы

Если что-то начинает дурно пахнуть, у вас есть возможность закрыть крышку, Тельцы. А лучше — выбросить испорченное и бесполезное из своей жизни. Что пробуждает ваш творческий потенциал и подталкивает вперед? Что привлекло ваше внимание в последнее время? Пришло время решить, по какому пути вы хотите пойти. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому лучше выбрать наиболее комфортный вариант, который заставит вас полюбить плюсы и поможет обойти минусы. Вы можете вырваться из этой мнимой петли бесконечности, если просто научитесь верить, что вы в безопасности, будете честны и открыты, что бы вы ни делали.

Космический совет: разговор о своих чувствах и целях может помочь сблизиться с партнером.

♊ Близнецы

Сделайте перерыв и позаботьтесь о второстепенных вещах, которые только на первый взгляд кажутся пустой тратой времени. Они могут быть истинной необходимостью данного момента. Сосредоточьтесь на своих повседневных делах и поменьше беспокойтесь о себе и своих близких. Посвятите силы и время мелочам жизни — быту, порядку, систематизации, маленьким радостям или монотонной медитативной работе. Многое откроется и станет понятным. То, чего так хочется, определенно может быть вашим, но готовы ли вы попробовать новый подход к жизни? Когда вы действуете из пространства любви, это заставляет всех чувствовать себя в безопасности, а проблемы растворяются быстрее.

Космический совет: ясность, которую вы ищете, найдет вас очень скоро, не отчаивайтесь.

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♋ Раки

Чтобы сиять, вам нужна команда, с которой приятно работать, Раки. Если вы — единственный игрок, а остальные лишь идут по вашей колее — это справедливо? Думайте о тех, кто рядом, окружайте себя единомышленниками и людьми с такими же целями, что и у вас. Волны перемен ждут вас, интуиция подскажет вам правильные шаги вперед. Может быть, то, что привело вас в это путешествие — это только отправная точка? Впереди много чудес, ищите лучшую компанию, с которой можно их разделить. Позвольте себе быть любимыми со всеми недостатками и просто будьте собой, несмотря ни на что.

Космический совет: попросите поддержки близких, если она вам нужна. Не бойтесь уязвимости.

♌ Львы

Размышление над своими самыми насущными проблемами привело вас к решающему повороту судьбы. Сегодня вы можете почувствовать вдохновение, чтобы что-то сделать, и ваша цель на данный момент — не упустить свой шанс и начать действовать. Неважно, касается это личной жизни, профессии или проявлениям в более широком масштабе. Важно, что вы помните, насколько одарены, не позволяете необходимости внешнего подтверждения влиять на отношения с собой и целым миром. Отпустите обиды или, простите себе ошибки прошлого. Ваши воспоминания всплывают на поверхность только для того, чтобы вы отпустили их.

Космический совет: уважайте свою чувствительность, будьте честны и не бойтесь осуждения.

♍ Девы

Девы, подвигайтесь, поплавайте, погуляйте или просто сделайте что-нибудь, чтобы встряхнуть свое тело. Если вы слишком долго сидели в темной комнате наедине со своими мыслями, возможно, пришло время изменить ситуацию и перейти в режим беззаботного веселья. Дайте себе толчок, и дальше все пойдет, как по маслу. Мы фильтруем всех и вся через наши предвзятые представления и убеждения, поэтому нет смысла зацикливаться на суждениях других или самих себя. Вместо этого возьмите чистый лист и изобразите на нем жизнь мечты. Нравится? Так живите! Принимайте помощь, если нужно, с открытой улыбкой и радостью.

Космический совет: щедро благодарите тех, кто проявляет заботу и нежность.

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♎ Весы

Вы просили о прорыве, и вот он! Главная сложность заключается в том, чтобы осознать момент и правильно использовать открывающиеся возможности. Смотрите во все глаза и хватайте удачу за хвост. Само по себе чудо не произойдет. Но даже если много раз не получилось, а вера еще теплится, пробуйте снова и снова. У вас есть уникальный дар мечтать и верить даже в самые темные времена. Пришло время перейти к действиям, целая Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: если не получается с первого раза, просто подождите. Всему свое время.

♏ Скорпионы

Скорпионы, есть время показать себя с лучшей стороны, а есть время уйти в тень и насладиться прохладным ветерком под цветущим деревом. Сегодня отличный день, чтобы отпустить амбициозные устремления и унять свои требования к миру. Просто отдайтесь потоку и действуйте только по велению сердца. Сердце знает лучше, поверьте. Вам можно выражать себя, не опасаясь быть неправильно понятыми. Если кто-то должен перед вами извиниться, он это сделает, подождите. Если не можете оставить это без внимания, скажите о своих чувствах прямо. Наполните каждый шаг любовью и нежностью, и Вселенная ответит взаимностью.

Космический совет: посылайте флюиды любви всему миру, и на ваши молитвы придет ответ.

♐ Стрельцы

Каким бы способом вы ни решили привести себя в нейтральное состояние ума, попробуйте сделать это сегодня. Договоритесь с самими собой сделать душевное спокойствие своим приоритетом. Это может помочь сосредоточить энергию на истинно важных аспектах жизни, обратить внимание на мелочи, которые в будущем возымеют решающее значение. Всеми силами прогоняйте из сердца обиды и сожаления. Вместо этого вырабатывайте новую жизненную позицию и прицелом на счастье.

Космический совет: прекратите повторять плохие истории, начните переписывать свою судьбу.

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♑ Козероги

Плохое самочувствие порой становится инструментом Вселенной. Это естественный способ дать вам понять, что нужно расслабиться и отдохнуть, ослабить натяжение, сбросить груз чувство долга с плеч. Возможно, подумать, как вы могли бы использовать свое время более эффективно. Когда ощущаете, что вас игнорируют и сбрасывают со счетов, просите божественные силы вмешаться и позволить магическим вратам открыться на вашем пути. Вы проходите через глубокое исцеление — учитесь любить себя. Самое время.

Космический совет: забота о себе необходима, не нужно чувствовать вину за это.

♒ Водолеи

Водолеи, хорошее самочувствие — ваша главная задача сегодня. Поэтому, если не готовы к вторжениям, пожалуйста, не стесняйтесь отказать любому, кто пытается проникнуть в ваше пространство и разум. Позвольте времени наконец забрать ваш багаж прошлого, забудьте обиды и разочарование, настройтесь на будущее своей мечты. Жизнь научила вас кое-чему — нельзя ставить себя на последнее место. Так что не повторяйте эту ошибку снова, ищите радости, а не подтверждений своим страхам.

Космический совет: любите жизнь так сильно, как можете, наслаждайтесь каждым моментом.

♊ Рыбы

Задайте себе вопросы, на которые боитесь ответить, Рыбы. Вот где настоящий рост. Если бы вы были танцем, какими были бы ваши фирменные движения? А теперь подойдите к зеркалу и исполните их. Неважно, хорошо у вас получается или нет, важно то, как вы себя чувствуете при этом! Позвольте себе быть свободными, простым жестом разыгрывания перед зеркалом принимать неудобные решения и творчески подходить к ним. Ваша сцена готовится, продолжайте практиковаться. Вера в успех станет для вас главным оружием.

Космический совет: неважно, что видят другие, главное — как вы воспринимаете себя и свою жизнь.

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