🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 401

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Овен способствует продуктивности — любая работа в этот день будет удаваться.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 мая, убывающая Луна в Овне способствует продуктивности. Любая работа в этот день будет удаваться. Так что используйте это время с умом, направьте энергию на решение старых неразрешенных проблем. Звезды помогают сегодня взглянуть на разные ситуации под другим углом и обнаружить ранее упущенные нюансы. Ищите эффективного приложения сил, мудрости старших и более опытных, будьте благодарны своим благодетелям.

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Овны

Зашифрованные знаки Вселенной могли приходить к вам, Овны, на протяжении долгого времени, но вы не замечали. Увидев дорогу впереди, один просто смотрит, а другой — загорается идеей нового путешествия и начинает строить вдохновенные планы. Кто из этих двоих вы? Никогда не узнаешь, насколько реальна мечта, если не попробуешь ее исполнить. Так почему бы не набраться смелости и не сделать этот крошечный шаг в направлении к своим глобальным целям? Это может оказаться самым большим шагом, который вы сделали за долгое время. Счастливые сюрпризы окружают вас — просто откройтесь идее, что планы обретают свою собственную форму, и проявите творческий подход к решению задач.

Космический совет: успех зависит от вашего настроя, оставайтесь сильными и позитивными.

Тельцы

Если что-то начинает дурно пахнуть, у вас есть возможность закрыть крышку, Тельцы. А лучше — выбросить испорченное и бесполезное из своей жизни. Что пробуждает ваш творческий потенциал и подталкивает вперед? Что привлекло ваше внимание в последнее время? Пришло время решить, по какому пути вы хотите пойти. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому лучше выбрать наиболее комфортный вариант, который заставит вас полюбить плюсы и поможет обойти минусы. Вы можете вырваться из этой мнимой петли бесконечности, если просто научитесь верить, что вы в безопасности, будете честны и открыты, что бы вы ни делали.

Космический совет: разговор о своих чувствах и целях может помочь сблизиться с партнером.

Близнецы

Сделайте перерыв и позаботьтесь о второстепенных вещах, которые только на первый взгляд кажутся пустой тратой времени. Они могут быть истинной необходимостью данного момента. Сосредоточьтесь на своих повседневных делах и поменьше беспокойтесь о себе и своих близких. Посвятите силы и время мелочам жизни — быту, порядку, систематизации, маленьким радостям или монотонной медитативной работе. Многое откроется и станет понятным. То, чего так хочется, определенно может быть вашим, но готовы ли вы попробовать новый подход к жизни? Когда вы действуете из пространства любви, это заставляет всех чувствовать себя в безопасности, а проблемы растворяются быстрее.

Космический совет: ясность, которую вы ищете, найдет вас очень скоро, не отчаивайтесь.

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Раки

Чтобы сиять, вам нужна команда, с которой приятно работать, Раки. Если вы — единственный игрок, а остальные лишь идут по вашей колее — это справедливо? Думайте о тех, кто рядом, окружайте себя единомышленниками и людьми с такими же целями, что и у вас. Волны перемен ждут вас, интуиция подскажет вам правильные шаги вперед. Может быть, то, что привело вас в это путешествие — это только отправная точка? Впереди много чудес, ищите лучшую компанию, с которой можно их разделить. Позвольте себе быть любимыми со всеми недостатками и просто будьте собой, несмотря ни на что.

Космический совет: попросите поддержки близких, если она вам нужна. Не бойтесь уязвимости.

Львы

Размышление над своими самыми насущными проблемами привело вас к решающему повороту судьбы. Сегодня вы можете почувствовать вдохновение, чтобы что-то сделать, и ваша цель на данный момент — не упустить свой шанс и начать действовать. Неважно, касается это личной жизни, профессии или проявлениям в более широком масштабе. Важно, что вы помните, насколько одарены, не позволяете необходимости внешнего подтверждения влиять на отношения с собой и целым миром. Отпустите обиды или, простите себе ошибки прошлого. Ваши воспоминания всплывают на поверхность только для того, чтобы вы отпустили их.

Космический совет: уважайте свою чувствительность, будьте честны и не бойтесь осуждения.

Девы

Девы, подвигайтесь, поплавайте, погуляйте или просто сделайте что-нибудь, чтобы встряхнуть свое тело. Если вы слишком долго сидели в темной комнате наедине со своими мыслями, возможно, пришло время изменить ситуацию и перейти в режим беззаботного веселья. Дайте себе толчок, и дальше все пойдет, как по маслу. Мы фильтруем всех и вся через наши предвзятые представления и убеждения, поэтому нет смысла зацикливаться на суждениях других или самих себя. Вместо этого возьмите чистый лист и изобразите на нем жизнь мечты. Нравится? Так живите! Принимайте помощь, если нужно, с открытой улыбкой и радостью.

Космический совет: щедро благодарите тех, кто проявляет заботу и нежность.

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Весы

Вы просили о прорыве, и вот он! Главная сложность заключается в том, чтобы осознать момент и правильно использовать открывающиеся возможности. Смотрите во все глаза и хватайте удачу за хвост. Само по себе чудо не произойдет. Но даже если много раз не получилось, а вера еще теплится, пробуйте снова и снова. У вас есть уникальный дар мечтать и верить даже в самые темные времена. Пришло время перейти к действиям, целая Вселенная на вашей стороне.

Космический совет: если не получается с первого раза, просто подождите. Всему свое время.

Скорпионы

Скорпионы, есть время показать себя с лучшей стороны, а есть время уйти в тень и насладиться прохладным ветерком под цветущим деревом. Сегодня отличный день, чтобы отпустить амбициозные устремления и унять свои требования к миру. Просто отдайтесь потоку и действуйте только по велению сердца. Сердце знает лучше, поверьте. Вам можно выражать себя, не опасаясь быть неправильно понятыми. Если кто-то должен перед вами извиниться, он это сделает, подождите. Если не можете оставить это без внимания, скажите о своих чувствах прямо. Наполните каждый шаг любовью и нежностью, и Вселенная ответит взаимностью.

Космический совет: посылайте флюиды любви всему миру, и на ваши молитвы придет ответ.

Стрельцы

Каким бы способом вы ни решили привести себя в нейтральное состояние ума, попробуйте сделать это сегодня. Договоритесь с самими собой сделать душевное спокойствие своим приоритетом. Это может помочь сосредоточить энергию на истинно важных аспектах жизни, обратить внимание на мелочи, которые в будущем возымеют решающее значение. Всеми силами прогоняйте из сердца обиды и сожаления. Вместо этого вырабатывайте новую жизненную позицию и прицелом на счастье.

Космический совет: прекратите повторять плохие истории, начните переписывать свою судьбу.

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Козероги

Плохое самочувствие порой становится инструментом Вселенной. Это естественный способ дать вам понять, что нужно расслабиться и отдохнуть, ослабить натяжение, сбросить груз чувство долга с плеч. Возможно, подумать, как вы могли бы использовать свое время более эффективно. Когда ощущаете, что вас игнорируют и сбрасывают со счетов, просите божественные силы вмешаться и позволить магическим вратам открыться на вашем пути. Вы проходите через глубокое исцеление — учитесь любить себя. Самое время.

Космический совет: забота о себе необходима, не нужно чувствовать вину за это.

Водолеи

Водолеи, хорошее самочувствие — ваша главная задача сегодня. Поэтому, если не готовы к вторжениям, пожалуйста, не стесняйтесь отказать любому, кто пытается проникнуть в ваше пространство и разум. Позвольте времени наконец забрать ваш багаж прошлого, забудьте обиды и разочарование, настройтесь на будущее своей мечты. Жизнь научила вас кое-чему — нельзя ставить себя на последнее место. Так что не повторяйте эту ошибку снова, ищите радости, а не подтверждений своим страхам.

Космический совет: любите жизнь так сильно, как можете, наслаждайтесь каждым моментом.

Рыбы

Задайте себе вопросы, на которые боитесь ответить, Рыбы. Вот где настоящий рост. Если бы вы были танцем, какими были бы ваши фирменные движения? А теперь подойдите к зеркалу и исполните их. Неважно, хорошо у вас получается или нет, важно то, как вы себя чувствуете при этом! Позвольте себе быть свободными, простым жестом разыгрывания перед зеркалом принимать неудобные решения и творчески подходить к ним. Ваша сцена готовится, продолжайте практиковаться. Вера в успех станет для вас главным оружием.

Космический совет: неважно, что видят другие, главное — как вы воспринимаете себя и свою жизнь.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким знакам зодиака в мае нужно переосмыслить свою жизнь.

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