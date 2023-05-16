Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу опроверг заявления украинской стороны о том, что ее средства ПВО якобы сбили российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Мы не запускали столько „Кинжалов“, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Количество этих „украинских перехватов“ — а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос — в три раза больше, чем мы пускаем», — заявил Шойгу в комментарии РИА Новости.

Министр отметил, что на Украине все время ошибаются с определением типа ракет, «потому и не попадают».

Российское военное ведомство ранее сообщило об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Украинские власти сначала отказались комментировать эту информацию, однако потом главком украинской армии Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО якобы сбили шесть российских «Кинжалов».

Еще до этого в Минобороны РФ поясняли, что американский ЗРК Patriot в принципе не может перехватить новейшую российскую ракету, так как не обладает техническими характеристиками для борьбы с гиперзвуковым оружием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Киев, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, рискует скоро остаться без поставленных американцами комплексов Patriot.