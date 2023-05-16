«Скудоумие и безысходность»: почему Киев рискует скоро остаться без ЗРК Patriot

На Украине уничтожение российской ракетой американского комплекса объявили «перемогой».

Военный эксперт Алексей Леонков иронично отреагировал на заявления украинской стороны о якобы уничтожении зенитно-ракетным комплексом Patriot (США) российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» во время ночного удара по Киеву.

«Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК Patriot уничтожила одну ракету „Кинжал“, цель которой — уничтожить ЗРК. То ли по скудоумию, то ли от безысходности ради мифической перемоги на Украине разгоняется волна мифического уничтожения „Кинжала“», — сказал Леонков в комментарии РИА Новости.

Эксперт провел аналогию с человеком, «мужественно сразившим пулю», и отметил, что «запасы ЗРК Patriot закончатся в одночасье», если Киев продолжит разменивать американские комплексы на «Кинжалы».

В свою очередь полковник в запасе Сергей Хатылев изучил опубликованные в сети кадры стрельбы Patriot в Киеве и пришел к выводу, что комплекс работал на пределе максимальных возможностей. Эксперт указал на то, что батарея выпустила 34 ракеты, при этом стрельба велась в разном темпе — залпы из двух снарядов чередовались с одиночными пусками.

Таким образом время работы ЗРК было значительно превышено, что и послужило нанесением удара по нему, резюмировал Хатылев. Он пояснил, что батарея Patriot способна поддерживать работоспособность всего на протяжении двух-трех минут.

Минобороны РФ ранее сообщило о поражении в Киеве батареи комплекса Patriot ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Украинские власти сначала отказались комментировать это сообщение, однако потом главком украинской армии Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО якобы сбили ночью шесть выпущенных по Киеву российских «Кинжалов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом ЗРК Patriot «Кинжале». В ведомстве пояснили, что американский комплекс в принципе не мог перехватить российскую ракету, так как не обладает техническими характеристиками для борьбы с гиперзвуковым оружием.