Все больше и больше людей открывают глаза на реальные бесчинства ЕС и НАТО.

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу саммита Совета Европы сильно возмутила пользователей Twitter. Политик опубликовала в соцсети пост, упомянув активистов из Украины, которые должны участвовать в мероприятии. Она написала о том, что те требуют призвать РФ к ответственности за «военные преступления». Однако комментаторы призвали к ответственности за слова саму главу ЕК, посоветовав ей покинуть свой пост и явиться в полицию с признанием вины.

«Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — написал комментатор с никнеймом Iain Muir.

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — оставил гневный комментарий benutzer.

Пользователь по имени mafarrico указал на рост недовольства среди населения всего земного шара из-за действий Евросоюза и НАТО. По мнению пользователя соцсети, негатив к «коллективному Западу» особенно возрастает после того, как Урсула фон дер Ляйен «открывает рот».

«Оторвана от реальности», — предположил joanskitchen.

«Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же», — отметил John Tangney.

«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca.

Пользователи J.J.M.G. и Peter Verploeg также призвали главу ЕК «отправиться домой».

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