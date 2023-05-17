«Отправляйся в тюрьму»: на главу ЕК набросились в Twitter после слов о России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Пользователи Twitter призвали фон дер Ляйен уйти в отставку после слов о России

«Отправляйся в тюрьму»: на главу ЕК набросились в Twitter после слов о России

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Все больше и больше людей открывают глаза на реальные бесчинства ЕС и НАТО.

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по поводу саммита Совета Европы сильно возмутила пользователей Twitter. Политик опубликовала в соцсети пост, упомянув активистов из Украины, которые должны участвовать в мероприятии. Она написала о том, что те требуют призвать РФ к ответственности за «военные преступления». Однако комментаторы призвали к ответственности за слова саму главу ЕК, посоветовав ей покинуть свой пост и явиться в полицию с признанием вины.

«Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России», — написал комментатор с никнеймом Iain Muir.

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» — оставил гневный комментарий benutzer.

Пользователь по имени mafarrico указал на рост недовольства среди населения всего земного шара из-за действий Евросоюза и НАТО. По мнению пользователя соцсети, негатив к «коллективному Западу» особенно возрастает после того, как Урсула фон дер Ляйен «открывает рот».

«Оторвана от реальности», — предположил joanskitchen.

«Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же», — отметил John Tangney.

«Это звучит как бюллетени новостей от нацистов во время Второй мировой войны», — заявила Ettore Fieramosca.

Пользователи J.J.M.G. и Peter Verploeg также призвали главу ЕК «отправиться домой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему антироссийские санкции приведут Евросоюз к рецессии.

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