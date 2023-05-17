«С меня хватит»: Шварценеггер заявил, что не появится в новых «Терминаторах»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Легендарный «Железный Арни» признался, что нежно любит робота Т-800, но устал от него.

«С меня хватит»: Шварценеггер заявил, что не появится в новых «Терминаторах»

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt via www.imago-im

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Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не вернется к роли Терминатора в одноименной франшизе. Актер признался, что устал от принесшего ему мировую славу образа боевого андроида Т-800.

«Франшиза не закончена, но с меня хватит. Я получил громкий и ясный сигнал о том, что мир хочет перейти к другой теме, когда речь заходит о „Терминаторе“. Кому-то должна прийти в голову отличная идея», — заявил Шварценеггер в интервью The Hollywood Reporter.

Актер отметил, что с любовью относится к фильмам о Терминаторе, потому что именно они принесли ему невероятный успех. Впрочем, по мнению Шварценеггера, «великолепными» были только три первые части франшизы. Съемки в четвертой он пропустил, так как в это время губернаторствовал в Калифорнии, а вот пятая и шестая, считает актер, не смогли приблизиться к предыдущим, потому что были «плохо написаны».

Также Шварценеггер назвал свой самый недооцененный, по его мнению, фильм. Таковым он считает картину «Последний киногерой». Актер утверждает, что фильму перекрыли доступ в широкий прокат по политическим мотивам: во время проходивших тогда выборов президента США Шварценеггер поддержал Джорджа Буша-старшего, однако выиграл Билл Клинтон.

«Последний киногерой» был великолепен — он не был фантастическим, но его недооценили. Сейчас все больше и больше людей смотрят его и говорят: «Мне нравится этот фильм». Я получаю отзывы, так что знаю, о чем говорю», — заявил Шварценеггер.

Ранее 5-tv.ru показал, как Арнольд Шварценеггер собственноручно починил дыру на дороге в Калифорнии.

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