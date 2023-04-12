Арнольд Шварценеггер починил дыру на дороге в Калифорнии

Арнольд Шварценеггер, который после завершения активной кинокарьеры, успел поработать еще и губернатором Калифорнии, не остался в стороне от нужд простых людей. Устав от нерасторопности коммунальщиков Лос-Анджелеса, он вышел на аварийный участок дороги и лично засыпал яму.

Заплатка от Железного Арни находится в престижном районе. И вполне вероятно станет еще одной достопримечательностью.