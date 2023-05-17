Названа причина невозможности ЕС одновременно принять в свой состав Киев и Анкару

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Politico: ЕС придется выбирать между Киевом и Анкарой при расширении объединения

Названа причина невозможности ЕС одновременно принять в свой состав Киев и Анкару

Фото: www.globallookpress.com / Markiian Lyseikoukrinform

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Вероятно, победа Эрдогана на выборах в президенты Турции сможет решить судьбу страны.

У Европейского союза (ЕС) нет возможности принять в свой состав Турцию и Украину одновременно в связи с экономическими трудностями. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его мнению, ЕС однажды поймет, что Украина и Западные Балканы — последнее расширение.

«Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — объяснил собеседник издания.

При этом усиленная помощь киевскому режиму со стороны Брюсселя, вероятно, заставит Евросоюз демонстративно показать, что Турция не сможет стать членом объединения. Именно поэтому ряд европейских лидеров «выдохнут с облегчением» в случае победы нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на текущих выборах президента страны. В отличие от своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, действующий лидер Турции не настроен на большую интеграцию с Евросоюзом, заключил автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Эрдогана пытаются сменить.

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