Вероятно, победа Эрдогана на выборах в президенты Турции сможет решить судьбу страны.

У Европейского союза (ЕС) нет возможности принять в свой состав Турцию и Украину одновременно в связи с экономическими трудностями. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его мнению, ЕС однажды поймет, что Украина и Западные Балканы — последнее расширение.

«Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — объяснил собеседник издания.

При этом усиленная помощь киевскому режиму со стороны Брюсселя, вероятно, заставит Евросоюз демонстративно показать, что Турция не сможет стать членом объединения. Именно поэтому ряд европейских лидеров «выдохнут с облегчением» в случае победы нынешнего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на текущих выборах президента страны. В отличие от своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, действующий лидер Турции не настроен на большую интеграцию с Евросоюзом, заключил автор статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Эрдогана пытаются сменить.