«Спекулирует на эмоциях»: пиар-директор Чеботиной ответил на истерику Галич

Скандал между блогером и певицей из-за сорванных съемок шоу набирает обороты.

Пиар-директор Люси Чеботиной Антон Богославский прокомментировал обвинения в адрес певицы со стороны блогера Иды Галич. Та накануне заявила, что некая певица сорвала съемку ее шоу, притом что артистку ждала большая команда проекта, в том числе дети. Поклонники сразу поняли, что речь идет о Чеботиной.

Разгневанная Галич подчеркнула, что сама всегда является на съемки, так как она — «суперпрофессионал, который всегда со всеми договаривается».

«Странно от Иды слышать обвинения в непрофессионализме. Индустрия знает, как Ида не приезжает и сливается. Но это на ее совести. Люся говорила утром с Идой, извинилась и пояснила ситуацию, из-за которой не сможет присутствовать на съемке», — сказал Богославский в комментарии StarHit.ru.

Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Он назвал заявления Галич ложью и спекуляцией на эмоциях, что, по его словам, часто любят делать блогеры. Богославский подчрекнул, что Галич прекрасно знала причину, по которой Чеботина не сможет к ней приехать, так как он лично разговаривал с блогером. Однако та решила таким образом «пропиарить свое шоу», считает пиар-директор певицы.

Также Богослоавский обратил внимание на то, что Галич не позволяет себе подобных реплик в адрес других звезд в похожих ситуациях.

«Свинское отношение»: фанаты Иды Галич ополчились на Люсю Чеботину

«Помнится, что Иду не бомбило так, и она не оскорбляла публично и не обвиняла в непрофессионализме остальных артистов, которые так же не приехали к ней на съемку», — отметил представитель Чеботиной.

Накануне Галич негодовала в соцсети по поводу срыва съемок своего шоу. Она понесла убытки и заявила, что это останется на совести артистки, не приехавшей на запись проекта.

Фанаты блогера тут же ополчились на исполнительницу хита «Солнце Монако», предположив, что это именно она напрасно заставила ждать съемочную команду из 30 человек. Поклонники обвинили Чеботину в высокомерии и в том, что у нее «выросла корона».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая и блогер Ида Галич обвинила бывшую подругу и коллегу по цеху Настю Ивлееву в воровстве контента.